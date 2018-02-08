Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій

Кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або через відділення поштового зв'язку.

Міністерство фінансів України завершило процес підготовки системних змін до постанови Кабінету міністрів України, що передбачає повну монетизацію пільг та субсидій по оплаті за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття, повідомила прес-служба Мінфіну.

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У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або через відділення поштового зв'язку «Укрпошти» з 1 квітня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені субсидій населенню в рамках послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

В кінці січня 2018 року представники ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) закликали уряд найближчим часом запустити адресну монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення, а також відшкодувати заборгованість бюджету за пільгами та субсидіями за попередні періоди перед ОСББ, що повинно дозволити об'єднанням своєчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки, а також інвестувати кошти в енергомодернізацію будівель.