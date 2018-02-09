Гройсман про борги перед ОСББ за субсидіями: гривня в гривню буде їм сплачено

Кабмін 14 лютого прийме необхідні зміни для вирішення проблеми боргів перед ОСББ.

Борги державного бюджету по субсидіях перед об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) найближчим часом будуть погашені, повідомив під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Що стосується ОСББ, що стосується виробників теплової енергії та комунальних послуг - гривня в гривню буде їм сплачено. Наступної середи (14 лютого - УНІАН) ми приймемо необхідні зміни, і я вважаю, що система (монетизація на рівні постачальника - УНІАН) запрацює абсолютно нормально. Я прошу вибачення за такий технічний збій, але підкреслюю, що саме ми робимо це вперше, і робимо це відповідально, і не залишимо ОСББ без уваги і з якимись боргами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків по субсидіях з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії, як і раніше, будуть нараховуватися за соціальними нормами.

Наприкінці минулого тижня управління праці та соціального захисту населення розіслали в ОСББ листи з вимогою негайно відкрити в Держказначействі рахунку зі спеціальним режимом використання окремо по кожному виду послуг, що надаються (теплопостачання, ГВП, утримання будинку та прибудинкової території).

За рішенням Мінфіну, на ці рахунки планувалося відшкодовувати субсидії і пільги з можливістю використання коштів виключно для оплати енергоносіїв та води. При цьому ОСББ і ЖБК з великим відсотком пільговиків і субсідіантов не змогли б виплачувати заробітні плати своїм штатним співробітникам, закуповувати необхідні матеріали і проводити ремонти.