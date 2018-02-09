Гройсман про борги перед ОСББ за субсидіями: гривня в гривню буде їм сплачено
Борги державного бюджету по субсидіях перед об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) найближчим часом будуть погашені, повідомив під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
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«Що стосується ОСББ, що стосується виробників теплової енергії та комунальних послуг - гривня в гривню буде їм сплачено. Наступної середи (14 лютого - УНІАН) ми приймемо необхідні зміни, і я вважаю, що система (монетизація на рівні постачальника - УНІАН) запрацює абсолютно нормально. Я прошу вибачення за такий технічний збій, але підкреслюю, що саме ми робимо це вперше, і робимо це відповідально, і не залишимо ОСББ без уваги і з якимись боргами», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків по субсидіях з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії, як і раніше, будуть нараховуватися за соціальними нормами.
Наприкінці минулого тижня управління праці та соціального захисту населення розіслали в ОСББ листи з вимогою негайно відкрити в Держказначействі рахунку зі спеціальним режимом використання окремо по кожному виду послуг, що надаються (теплопостачання, ГВП, утримання будинку та прибудинкової території).
За рішенням Мінфіну, на ці рахунки планувалося відшкодовувати субсидії і пільги з можливістю використання коштів виключно для оплати енергоносіїв та води. При цьому ОСББ і ЖБК з великим відсотком пільговиків і субсідіантов не змогли б виплачувати заробітні плати своїм штатним співробітникам, закуповувати необхідні матеріали і проводити ремонти.