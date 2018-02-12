Будівництво в Україні за минулий рік зросло на 13%

Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 16,9%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 16,9%, а також у сфері будівництва нежитлових будівель – на 14,6%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері зведення комплексних промислових споруд – на 10,9%.

При цьому вартість БМР в грудні 2017 року порівняно з листопадом зросла на 1,3% (у листопаді вартість відносно жовтня зросла на 1,6%).

Найбільше зростання цін на БМР у грудні зафіксовано у сфері будівництва транспортних споруд – на 2,7%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.