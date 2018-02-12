Києву напророкували поділ на багаті райони з охороною та гетто для бідних

Експерти кажуть, що закриті містечка сприятимуть появі спочатку кварталів, а потім - і цілих районів з чітким поділом на елітні та неблагополучні.

Кияни все активніше відмежовуються один від одного. Закриті двори почали входити в моду ще кілька років тому і зараз багато забудовників, які пропонують будинку комфорт - і елітного класів, обіцяють "територію без сторонніх".

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Про цю тенденцію повідомляє у своєму матеріалі Страна.uа.

Але девелопери пішли ще далі - закривають не просто окремі прибудинкові території, а цілі квартали, створюючи "режимні" містечка зі своїми магазинами, школами, спортклубами та інше.

"В якості прикладу можна назвати, скажімо, "Липинку", "Комфорт-таун", "Чайку" та інші. І саме поява таких містечок - тривожний дзвіночок для столичної влади", - вважає урбаніст Григорій Мельничук.

А керівник агентства "Еврорейтинг" Григорій Перерва каже, що в Києві розпочалася сегрегація. "Якщо так піде далі, через 10-15 років столиця остаточно розділиться на райони для бідних та багатих, в місті з'являться справжні гетто", - говорить експерт.

"Закриваючи цілі мікрорайони, забудовники йдуть на поводу у потенційних покупців. Із-за розгулу злочинності в столиці все більше громадян хочуть оселитися на гарантовано безпечної території. Плюс - прагнуть жити серед рівних собі по соціальному статусу", - каже Григорій Перерва.

Крім того, за його словами, "закритість" автоматично підвищує вартість нерухомості, якщо її згодом доведеться продавати або здавати в оренду.

Але головний мотив - відсутність почуття безпеки на території міста.

Той факт, що Київ розвивається за моделлю бразильських міст з їх фавелами для бідноти, де зашкалює злочинність, і кварталами для середнього класу і багатих з охороною по периметру, мав би насторожити столичних чиновників, вважає експерт.

"Вдома з закритою територією - це фішка, яка зараз реально працює. Попит на квартири в таких комплексах зростає, і, якщо запропонувати покупцеві на вибір житло в будинку з охороною або без такої, то він однозначно вибере перший варіант. Тому більшість забудовників намагається "закрити" двори. І це правильно, адже прибудинкова територія знаходиться на балансі ОСББ чи приватного Жеку, мешканці платять за прибирання, тому мають право на чистоту і порядок", - говорить аналітик SV Development Сергій Костецький.

Григорій Перерва вважає, що проблема набагато глибша, ніж просте бажання одних міста відгородитися від інших. "Очевидно, що йде сегрегація. І років через 10-15 це призведе до того, що в Києві з'являться райони для багатих і відверті гетто", - вважає експерт.

Зазвичай розшарування міст на зони відбувається за наступною схемою: з-за поганої репутації того чи іншого району більш-менш платоспроможні мешканці починаю масово виставляти свої квартири на продаж, щоб переїхати в інше, більш пристойне місце. Житло починає різко падати в ціні і стає доступним для небагатих городян, які, навпаки, шукають квартиру подешевше.

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В результаті, в одному мікрорайоні накопичується критична маса мешканців з низьким соціальним статусом з усіма витікаючими звідси наслідками - зростанням злочинності, подальшим падінням репутації та ін. За схожим сценарієм з'являлися арабські райони в Парижі: в 60-х місцева влада звела цілі містечка новобудов, але не подбали про інфраструктуру. У підсумку парижани не стали туди переїжджати, житло почало стрімко дешевшати, тому його викупили мігранти з арабських країн.

Поки що в Києві немає чіткого поділу на такі зони, хоча традиційно вважається, що на Троєщині жити не престижно, а на Печерську - модно. Але і там і там живуть люди з різним рівнем доходу.

Експерти ж кажуть, що закриті містечка сприятимуть появі спочатку кварталів, а потім - і цілих районів з чітким поділом на елітні та неблагополучні.

Імовірно, першими до чорного списку можуть потрапити окремі мікрорайони Деснянського і Дарницького районів, де і зараз спостерігається найвищий рівень злочинності. Скажімо минулого року в Деснянському районі було скоєно найбільше злочинів - понад 10 тисяч, при цьому розкрито - менше 2 тисяч. Лідирує за кількістю вбивств виявився Дарницький район столиці. Там же зафіксовано найбільше квартирних крадіжок.