Ринок столичної нерухомості оживає: кількість угод зросла на 8%

Зростання купівлі нерухомості пов'язаний з відсутністю варіантів вкладення коштів населення.

Кількість угод купівлі-продажу на ринку житлової нерухомості в 2017 році зросло на 8% в порівнянні з 2016 роком - до 31,389 тисячі, повідомив заступник керівника Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник на прес-конференції.

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"За підсумками 2017 року в Києві було укладено 31 389 угод, це найвищий показник за всю історію продажів на ринку в Україні в цьому регіоні... Приріст становить близько 8%", - сказав він.

Він зазначив, що у цю статистику не входять інвестиційні договори.

Олійник додав, що зростання купівлі нерухомості пов'язаний з відсутністю варіантів вкладення засобів населення.

"Населення не довіряє ніяким іншим інструментам, не працює інститут депозитів, фондовий ринок. Населення воліє вкладати заощадження в простий інструмент – квартири", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що в Києві спостерігається тенденція скорочення житлового фонду.

"Це пов'язано з двома тенденціями. Перша - велика частка аварійного житла. Житло масової забудови 50-60-х років панельними будинками, які мають нормативний строк від 50 до 60 років, підходить до кінця. І в найближчій перспективі очікується, що ці райони будуть піддані реконструкції. Друга – виведення житлового фонду з категорії житлового в нежитловий. Це стосується центральних районів, коли квартири на перших поверхах перетворюються в офіси", - зазначив представник UTG.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії UTG, ціна на нові квартири в Києві може зрости на 2-4% в 2018 році.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилася на 0,3% – до 23,195 тисячі грн/кв. м порівняно з серпнем 2016 року ціна знизилася на 1,1%.