Монетизація субсидій мотивує економити енергоносії - Мінсоцполітики

Монетизація субсидій дозволить громадянам самостійно вибирати постачальника послуг і розраховуватися "живими" грошима від субсидій.

Запуск механізму монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги дозволить створити мотивацію для економного використання енергоносіїв, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на директора Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталія Музиченко.

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Він зазначив, що зараз відсутня мотивація для громадян раціонально використовувати енергоносії, так і теплову енергію, адже держава надасть субсидію для оплати житлово-комунальних послуг.

Зараз процес надання субсидій населенню передбачає розрахунок між державою та постачальниками комунальних послуг. Монетизація субсидій дозволить громадянам самостійно вибирати постачальника послуг і розраховуватися "живими" грошима від субсидій, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені субсидій населенню в рамках послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків по субсидіях з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії все так же будуть нараховуватися за соціальним нормам.