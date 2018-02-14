Мінфін і ОСББ досягли компромісу щодо монетизації субсидій

Мінфін обіцяє в лютому погасити борги перед ОСББ і житловими кооперативами за пільгами і субсидіями за 2017 рік.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи (ОСББ/ЖБК) до кінця лютого 2018 року отримають відшкодування боргів за пільгами і субсидіями за 2017 рік на свої поточні банківські рахунки, а відкриті для зазначених цілей казначейські рахунки будуть закриті.

Читайте такожМінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів з посиланням на підсумки зустрічі представників ОСББ/ЖБК з керівництвом Мінфіну, на якій вдалося досягти компромісу щодо монетизації субсидій.

За інформацією Мінфіну, також сторони домовилися, що в рамках запровадженого з січня механізму монетизації субсидій фактична виплата коштів громадянам почнеться з 1 квітня 2018 року за умови ухвалення відповідної постанови урядом.

У той же час, Мінфін зазначив, що позиція сторін щодо обсягу монетизації залишилася частково неузгодженою, оскіьки ОСББ наполягають на монетизації всіх витрат громадян, тоді як в міністерстві пропонують монетизувати лише субсидії без пільг виключно на витрати з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття і рідких нечистот.

У Мінфіні вважають, що в разі прийняття урядом принципового рішення всі неузгодженння можуть бути вирішені в конструктивному діалозі.

Також повідомляється, що сьогодні, 14 лютого, Мінфін винесе на розгляд уряду проект змін до постанови про монетизацію субсидій.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Наприкінці січня 2018 року представники ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) закликали уряд найближчим часом запустити адресну монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення, а також відшкодувати заборгованість бюджету за пільгами та субсидіями за попередні періоди перед ОСББ, що має дати змогу об'єднанням своєчасно і в повному обсязі оплачувати рахунки, а також інвестувати кошти в енергомодернізацію будівель.