Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів китайського кредиту

Кредит під державну гарантію надаватиметься терміном на 15 років, а ефективна процентна ставка становитиме 4,5% річних.

Кабінет міністрів України схвалив залучення 500 млн дол. кредиту від Китайської національної корпорації генеральних підрядів (CCEC) для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу".

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Запровадження проектів державного лізингового житла в Україні - це колосальні позитивні зміни на ринку житлової нерухомості, адже на спрощених умовах лізингу більша кількість громадян зможе придбати власне житло. Дуже радий, що уряд підтримує цю важливу ініціативу і вже погодив залучення 500 млн дол. кредиту від Китайської національної корпорації генеральних підрядів (CCEC) на реалізацію таких проектів в Україні. Зі свого боку Мінрегіон готовий всіляко підтримувати ці зміни», - написав він.

За словами Парцхаладзе, кредит під державну гарантію надаватиметься терміном на 15 років, ефективна процентна ставка становитиме 4,5% річних, а вибірка кредиту здійснюватиметься окремими траншами згідно із затвердженим графіком фінансування.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України дозволив Державній іпотечній установі надавати житлову нерухомість громадянам України у фінансовий лізинг.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу (ДІУ) створено постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

Фінансовий лізинг - це оренда з правом викупу предмета лізингу в кінці терміну. Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру оформлення для клієнта (реєстрацію, страхування тощо здійснює лізингова компанія) і певні податкові пільги для юридичних осіб. Для отримання лізингового фінансування не потрібно оформлювати заставу, оскільки предмет лізингу належить лізинговій компанії, а право власності переходить до клієнта після повної виплати лізингових платежів.