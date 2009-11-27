Чотири будкорпорації роздержавлять до 2013р.

Українська будівельна корпорація «Укрбуд», Українська державна корпорація з транспортного будівництва «Укртрансбуд», Українська державна корпорація з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд» і Українська корпорація з будівництва метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд» будуть роздержавлені до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники вищезгаданих корпорацій сьогодні на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Як пояснив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, оскільки, згідно з рішенням уряду, державні корпорації мають бути приватизовані до 2010 року, міністерство ініціювало розгляд цього питання серед державних будівельних корпорацій. При цьому, в складі цих корпорацій переважають підприємства недержавної форми власності, а також підприємства, діяльність яких припинена.

За словами президента корпорації «Укрбуд» Юрія ПЕЛИХА, його корпорація готова завершити свою діяльність як орган державного управління в 2012 році.

До «Укрбуду» на договірних засадах входять понад 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств у корпорації складає 16% (39 підприємств, з яких 13 знаходяться на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).

Віце-президент корпорації «Укртрансбуд» Борис КОНОВАЛ повідомив, що до корпорації входить 31 підприємство, з них шість – державної форми власності, в т.ч. одне підприємство-банкрут. За його словами, реорганізацію корпорації планується завершити в четвертому кварталі 2011 року, і вона пройде в три етапи: підготовка до приватизації шести підприємств, безпосередньо приватизація і роздержавлення дирекції корпорації. Б.КОНОВАЛ уточнив, що приватизація підприємств відбуватиметься шляхом викупу акцій колективом підприємств.

За даними президента корпорації «Укрмонтажспецбуд» Анатолія ПУШКАРЯ, згідно із розробленим планом, завершення реорганізації корпорації заплановане на кінець 2011 року. Частка державних підприємств в її складі становить 13% (17 підприємств, з них сім не працюють, одне – банкрут).

Перший віце-президент корпорації «Укрметротунельбуд» Олександр ОХОТНИКОВ зазначив, що завершити реорганізацію корпорації планується у першій половині 2010 року. За його даними, у корпорації в управлінні немає державного майна. До складу корпорації на договірних засадах входять ВАТ «Харківметробуд» і ВАТ «Дніпрометробуд», управління якими здійснюють регіональні відділення Фонду держмайна (по 51% акцій).

На думку В.КУЙБІДИ, проектну документацію з будівництва станцій метрополітену, яка є стратегічно важливою для держави, необхідно залишити у веденні держструктури, а будівельні роботи можуть виконувати підприємства різних форми власності.

Міністр також зазначив, що колегія вирішила у понеділок, 30 листопада, направити до Кабінету Міністрів звернення, в якому пропонується в Держбюджеті-2010 передбачити 40-50% необхідних коштів для проведення ремонту житлового фонду, яким управляють державні будівельні корпорації, з метою його передачі на баланс органам місцевого самоврядування. Передбачається, що решту коштів, необхідних для ремонту будинків, візьмуть на себе органи місцевого самоврядування, яким житло передаватиметься на баланс.