У Києві вартість оренди квартир стабілізувалася

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в листопаді 2009 року стабілізувалася на рівні 437 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 7 дол. – до 451 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 617 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 742 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 344 дол., 2-кімнатних – знизилася на 6 дол. – до 597 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 718 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 342 дол., 3-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 528 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 281 дол., 2-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 368 дол., 3-кімнатних – знизилася на 7 дол. – до 511 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 251 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 346 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 446 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 275 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 400 дол., 3-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 459 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 315 дол., 2-кімнатних – знизилася на 7 дол. – до 423 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 457 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 278 дол., 2-кімнатних – зросла на 6 дол. – до 370 дол., 3-кімнатних – знизилася на 6 дол. – до 462 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 374 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 447 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. - до 263 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 360 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 475 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерськом – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подольському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні ц.р. зросла на 0,28% (1 дол.) – до 437 дол. за квартиру на місяць, у третьому кварталі ц.р. – зросла на 2,18% (9 дол.) – до 435 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.