В Одесі зросла вартість житла на 3,45%

На вторинному ринку Одеси середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2009 року зросла на 3,45%, або 46 дол., – до 1390 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського із середнім показником 1061 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1598 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Приморському районі – на 3,47% (54 дол.) – до 1598 дол., а також у районах Таїрово – на 3,20% (41 дол.) – до 1326 дол., Черемушки – на 3,11% (35 дол.) – до 1172 дол., Молдаванка – на 4,76% (50 дол.) – до 1102 дол. і в селищі Котовського – на 3,11% (35 дол.) – до 1172 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2009 року зросла на 3,43%, або 45 дол., – до 1344 дол./кв. м, в третьому кварталі п.р. зросла на 4,18%, або 52 дол., – до 1299 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.