Житло на вторинному ринку Донецька подорожчало

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді ц. р. зросла на 4,64%, або 48 дол. – до 1 077 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Петровський район міста з середнім показником 694 дол./кв. м, найдорожчим, – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 373 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відзначалося в Ленінському районі – на 4,30% (37 дол.) – до 889 дол., Будьонновському – на 4,85% (40 дол.) – до 868 дол., Кіровському – на 2,93% (23 дол.) – до 797 дол., Пролетарському – на 5,25% (42 дол.) – до 840 дол., Ворошиловському – на 5,29% (69 дол.) – до 1 373 дол., Київському – на 4,68% (50 дол.) – до 1 117 дол., Куйбишевському – на 3,70% (32 дол.) – до 905 дол./кв. м, Петровському – на 5,39% (35 дол.) – до 694 дол./кв. м і Калінінському районі – на 3,97% (40 дол.) – до 1 051 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні ц.р. зросла на 2,19%, або 22 дол. – до 1 029 дол./кв. м, у третьому кварталі ц.р. – зросла на 2,4%, або 24 дол. – до 1 007 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.