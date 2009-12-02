АТКУ: Передача ТКЕ в концесію не призведе до їх модернізації

Передача підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) в концесію не призведе до їх модернізації.

Таку думку в інтерв`ю кореспондентові УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

«Концесія – це бізнес, а ідеологія бізнесу – заробіток. Приватна компанія, яка візьме підприємство в концесію або приватизує, побачить, що ми залежимо від неї, тому що вона одна в цьому місті. Її завдання підтримати на плаву своє підприємство, не більше. Тому нам не варто чекати, що буде модернізація», - сказав він.

На думку експерта, з приходом концесіонерів неминуче підвищення тарифів на теплопостачання.

В.ЯКОВЕНКО вважає, що реформи житлово-комунального господарства повинні полягати в наданні споживачеві послуг права вибору.

«Постачальників (тепло - УНІАН) повинно бути багато, не має бути одна теплокомуненерго», - сказав він.

Голова АТКУ відзначив, що таким шляхом пішли країни пострадянського простору, в яких на сьогодні середньостатистична сім`я платить не більше 10% доходу за комунальні послуги, тоді як жителі України – до 50% свого середньомісячного доходу.