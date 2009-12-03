Київ: житло на вторинному ринку в листопаді подешевшало на 0,1%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в листопаді ц.р. знизилася на 0,1% - до 2414 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 1,1% (на 25 дол.) - до 2334 дол./кв. м, двокімнатних, – знизилася на 0,4% (на 8 дол.) -до 2314 дол./кв. м, вартість трикімнатних - знизилася на 0,4% (на 8 дол.) - до 2316 дол./кв. м, а вартість чотирикімнатних - збільшилася на 2,2% (на 62 дол.) - до 2844 дол./кв. м.

З початку року рівень цін на вторинне житло в Києві в доларовому еквіваленті знизився на 23,1%, а до листопада 2008 року – на 30,6%.

Аналітики порталу відзначили, що порівняно із жовтнем ц.р. ціни в 20% квартир низького цінового сегменту збільшилися на 1,8% - до 1569 дол./кв.м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту спостерігалося зниження ціни пропозиції на 1,2% - до 5212 дол./кв.м.

«Зниження цін з початку 2009 року в низькому ціновому сегменті становило 24,9% (на 519 дол./кв.м), а у вищому – 24,8% (на 1723 дол./кв.м)», повідомили експерти «Столичної нерухомості».

Аналітики також констатують, що в жовтні 2009 року частка квартир, вперше виставлених на продаж, становила 15% усього обсягу пропозицій. «Середня ціна пропозицій «нових» квартир у столиці на 6% нижча за середньозважену ціну жовтня і становить 2280 дол./кв. м», - йдеться в аналітичному звіті.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. На сьогодні об`єднана база ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane містить 13837 пропозицій 1-4-кімнатних квартир.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість житла на вторинному ринку Києва в жовтні ц.р. знизилася на 1,4% - 2416 дол./кв.м.