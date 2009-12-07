Будівництво у Києві подешевшало на 15%

За рік кризи собівартість будівництва в Києві знизилася на 15% - до 600 дол./кв.м, у регіонах – до 400 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі проектної групи «Архіматика».

За словами директора проектної групи Олександра ПОПОВА, таке зниження пояснюється падінням цін на будматеріали, послуги підрядників, вартість будівельно-монтажних робіт.

При підрахунку собівартості будівництва фахівці групи врахували витрати на будматеріали, загальнобудівельні роботи, оздоблення фасадів, впорядкування територій, внутрішні й зовнішні оздоблювальні роботи, зовнішні інженерні мережі, отримання дозвільних документів, викуп або оренду землі, "невиробничі" витрати (розвиток позамайданчикової інженерії, послуги узгоджувальних інстанцій).

О.ПОПОВ зазначив, що «загалом, будматеріали подешевшали на 50%, при цьому завжди присутній торг, і ціни можуть досягати практично собівартості».

Зокрема, сьогодні вартість тонни цементу становить 700-900 грн. (на початку 2008 року - 1000-1200 грн.), вартість рядової цегли - від 850 грн. за тисячу штук (у 2008 році - 1400 грн.).

«Що стосується будівельно-монтажних робіт, то якщо до кризи підрядники диктували свої умови, зараз ситуація зворотна, тепер підрядники готові працювати з відстроченням платежів і знизили ціни на свої послуги від 20 до 35%, залежно від масштабності проекту», - сказав головний архітектор компанії Дмитро ВАСИЛЬЄВ.

Експерти зазначили, що при цьому витрати на послуги узгоджувальних інстанцій залишилися на докризовому рівні.

«Варто відзначити, що нинішнє зниження собівартості позначиться тільки на цінах житла в будинках, які будуть введені через рік-два. Але й у цих випадках корекція залежатиме від попиту. Якщо попит буде високим, а пропозиція мінімальною, ціни на квартири можуть бути знижені не більше ніж на 5-10%», - вважає О.ПОПОВ.