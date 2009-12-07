У листопаді зросла вартість житла на первинному ринку Києва

Середня вартість житла на первинному ринку Києва у листопаді п.р., порівняно з жовтнем, зросла на 0,2% - до 15 321 грн./кв. м (1 920 дол./кв. м), повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, у листопаді вартість квартир у будинках економ-класу збільшилася на 0,4% - до 10 229 грн./кв. м, у будинках бізнес-класу – знизилася на 1,8% - до 14 507 грн./кв. м, а квартири преміум-класу зросли в ціні на 1% - до 25 385 грн./кв. м.

Як повідомляють аналітики порталу, за вказаний період вартість квартир була збільшена в трьох об'єктах економ-класу на 100-600 грн./кв. м, у двох об'єктах бізнес-класу на 150-3500. грн./кв. м, і в одному об'єкті преміум-класу на 4000 грн/кв. м. При цьому п'ять з вище вказаних об'єктів знаходяться у стадії введення в експлуатацію або вже одержали акт введення.

За даними фахівців, у листопаді були відновлені або розпочаті продажі квартир у 5 об'єктах: 1 економ-класу, 4 бізнес-класу. Водночас, у 6 об'єктах економ-класу були призупинені або припинені продажі.

Аналітики порталу також зазначили, що кількість пропозицій квартир у листопаді 2009 року на первинному ринку житла Києва зменшилася на 4,2% відносно жовтня, і становила 969 квартир: економ-клас - зменшилася на 5,3%, бізнес-клас - на 3,2%, преміум-клас - на 3,9%.

За даними порталу, в листопаді до продажу пропонувалися квартири в 131 об'єкті 64 операторів первинного ринку загальною площею близько 98,3 тис. кв м.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісяця на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. Фахівці порталу проаналізували 131 об'єкт 64 компаній-операторів як введений в експлуатацію, так і з терміном введення в експлуатацію в першому кварталі 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість житла на первинному ринку Києва в жовтні п.р., порівняно з вереснем, знизилася на 0,5% - до 15 284 грн./кв. м.