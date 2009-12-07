У Києві вартість оренди квартир стабілізувалася на рівні 436 дол./міс.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 1 по 6 грудня 2009 р. стабілізувалася на рівні 436 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 455 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 615 дол., 3-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 745 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 345 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 600 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 715 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 268 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 345 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 533 дол.

У Солом‘янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 280 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 372 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 515 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 250 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 347 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 445 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 273 дол., 2-кімнатних – знизилася на 5 дол. – до 395 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 455 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 316 дол., 2-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 428 дол., 3-кімнатних – виросла на 3 дол. – до 460 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 275 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 368 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 460 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 261 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 377 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 452 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. - до 260 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 358 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 472 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом‘янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинськом – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в листопаді 2009 р. стабілізувалася на рівні 437 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.