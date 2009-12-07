Кількість операцій купівлі-продажу нерухомості скоротилася до 80%

В Україні з початку поточного року кількість операцій купівлі-продажу нерухомості скоротилася на 30-80%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК із посиланням на статистику Державного реєстру іпотек і Державного реєстру операцій, утримувачем яких є Мін’юст.

Зокрема, за даними Державного реєстру іпотек, протягом січня-листопада 2009 року кількість реєстраційних дій щодо аналогічного періоду 2008 року зменшилася на 77% (протягом 2008 року кількість реєстрацій зменшилася по відношенню до 2007 року на 14%).

При цьому динаміка реєстраційних дій у Державному реєстрі операцій (більшість яких становлять договори купівлі-продажу нерухомого майна) свідчить про те, що в січні-листопаді ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2008 року, кількість реєстрацій знизилася на 31% (у 2008 році по відношенню до 2007 року кількість реєстраційних дій знизилася на 6%).

Довідка УНІАН. За даними Мін’юсту, в 2008 році в Україні було засвідчено 303 145 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків.