«Поділля» введе в експлуатацію до 40 тис. кв. м житла у Вінниці

Будівельний концерн «Поділля» планує в 2010 році ввести в експлуатацію до 40 тис. кв. м житла у Вінниці.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор концерну "Поділля" Тимофій ГИРЕНКО.

За його словами, в 2010 році концерн планує інвестувати до 200 млн. грн. в реалізацію житлових проектів у Вінниці. «Все залежатиме від попиту на ринку, але, в принципі, ми плануємо ввести близько 35-40 тис. кв. м житла. Це мінімум три дев`ятиповерхових будинки», – сказав Т.ГИРЕНКО.

За його інформацією, один житловий будинок введуть в експлуатацію в квітні, другий – в червні, а третій – у вересні 2010 року.

«Якщо буде необхідність в більшій кількості квартир, то здаватимемо ще і четвертий будинок», – додав Т.ГИРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, будівельний концерн "Поділля" в першому півріччі 2009 року збільшив об`єм введеного в експлуатацію житла у Вінниці в 3,7 рази, або на 11,64 тис. кв. м, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 15,95 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Концерн "Поділля" створений у грудні 2004 року на базі вінницького підприємства "СМУ-3". До складу концерну входять 17 організацій, серед яких 4 заводи залізобетонних конструкцій, ЖЕК, автотранспортне підприємство і підприємства будіндустрії.