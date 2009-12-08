Експерт: вартість заміського житла під Києвом за рік знизилася на 20-30%

Вартість заміського житла у Києві і Київській області за рік (з 1 грудня 2008 р. по 1 грудня 2009 р.) знизилася на 20-30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила голова комітету аналітики Спілки фахівців з нерухомого майна України Ірина ГОЛОВНЄВА.

За її словами, за рік вартість 1 кв. м заміського житла у східних регіонах країни знизилася на 25-45%, у західних регіонах – на 20-35%.

Експерт зазначила, що серед тенденцій першої половини цього року – скорочення будівництва котеджів у котеджних містечках, зростання кількості пропозицій по недобудованих об`єктах, 70-процентне скорочення операцій на ринку заміської нерухомості, заморожування близько 70% котеджних містечок, що будуються, або запроектованих.

У другій половині 2009 року спостерігається відновлення частини запроектованих котеджних містечок, що будуються, поява пропозицій з продажу готових об`єктів, а також деяка стабілізація цін на котеджі і відновлення інтересу до придбання заміського житла.

«Більшість об`єктів зараз власники готові продавати практично за їх собівартістю», - додала вона.

За даними експерта, сьогодні попит мають заміські будинки площею 150-300 тис. кв. м вартістю до 200 тис. дол. за домоволодіння.

І.ГОЛОВНЄВА також зазначила, що сьогодні мають попит земельні ділянки під індивідуальну забудову навколо Києва площею 10-15 соток і вартістю 3-5 тис. дол. за сотку. Також цікаві для покупців земельні ділянки «першої лінії» з виходом до водоймищ, вартістю 15-20 тис. дол. за сотку.

Вона уточнила, що сьогодні є інтерес до невеликих земельних ділянок, а «багатогектарні» ділянки з метою перепродажу не купують.