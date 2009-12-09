Ринок сухих будівельних сумішей України зменшиться на 25%

В Україні ринок сухих будівельних сумішей (ССС) за підсумками 2009 року скоротиться на 25%, у порівнянні з минулим роком – до 1,1 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Фомальгаут-полімін».

За даними компанії, обсяг ринку сухих будівельних сумішей у 2008 році склав 1,5 млн. тонн разом з імпортом, прогноз на 2009 рік – 1,1 млн. тонн. У компанії уточнили, що через коливання курсу долара дані про обсяги ринку надаються в натуральних цифрах.

Також повідомляється, що у 2009 році ціни на ССС виросли на 6-10% у зв`язку з інфляцією, нестабільним курсом долара і постійним здорожчанням сировини та енергоносіїв.

За прогнозами компанії, у 2010 році ситуація стабілізується, можливо, навіть буде зростання показників до рівня 2008 року. У наступні 3-5 років експерти чекають стабільного зростання ринку.

«До початку кризи, наприклад, в «Фомальгаут-полімін» спостерігалося стабільне зростання на 25-30%, але вже у січні-лютому 2009 року падіння склало 40%, – сказав директор компанії Сергій ЄРШОВ. – Здавалося, і весна не принесе нічого хорошого, проте за підсумками перших восьми місяців 2009 року ми вийшли на рівень мінус 10%, у порівнянні з минулим роком. За підсумками року сподіваємося повторити результати 2008 року».

Експерти компанії відзначають, що структура ринку ССС під час кризи теж зазнала змін. Так, до 2008 року сегмент дорогих сумішей складав до 45%, а зараз він скоротився. «Люди вибирають дешевшу продукцію. Тому основні виробники вивели на ринок нові недорогі продукти з простішими технічними характеристиками. Деякі навіть виводять нові торгові марки у низькому ціновому сегменті», – відзначають у компанії.

Учасники ринку констатують також скорочення імпорту. «На початок 2008 року на імпорт припадало близько 30% ринку ССС. Велику його частину, до 80%, складали суміші на гіпсовій основі. Зараз ситуація змінилася – за два роки імпорт скоротився з 30% до 20%», – відзначають у компанії.

За словами експертів, нові реалії ринку – заморожування великих будівельних об`єктів, припинення іпотечного кредитування, зниження споживчої активності – змусили компанії більше уваги приділяти сегменту приватного будівництва і ремонту. «Акцент змістився з крупного споживача на дрібних приватних клієнтів. Для них важлива не тільки якість продукту, але й пакет супутніх послуг – презентації, консультативний і технічний супровід, освіта. Пряма реклама втратила своє колишнє значення», – відзначають в компанії.

Довідка УНІАН. До Групи компаній «Фомальгаут» входять: компанія «Фомальгаут-полімін» з двома заводами у Києві, одним в Червоному Лимані і одним в Цюрупінську (сухі будівельні суміші під ТМ POLIMIN); виробник вапна загальнобудівельного призначення «Фомальгаут-Волинь»; завод будівельної техніки «Будмаш» (Житомир); компанія «ФОМАЛЬГАУТ-Т» (роздрібна мережа будмаркетів «Кельма»). У групі «Фомальгаут» працює понад 1000 чоловік.

ТОВ «Фомальгаут-полімін» – український виробник сухих будівельних сумішей з ринковою часткою 16%. Загальна потужність виробництва складає 210 тис. тонн на рік.

Близько 10% від загального виробництва ССС компанія експортує до Молдови, Білорусі, Росії і країн Балтії.