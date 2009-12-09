У Києві в листопаді вартість офісних приміщень знизилася на 1,6%

У Києві в листопаді цього року середня вартість офісних приміщень знизилася на 1,56%, порівняно з жовтнем ц.р. – до 1842,91 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у листопаді кількість транзакцій за комерційною нерухомістю була на 3,4% менше, ніж у жовтні. Цього місяця попит на купівлю офісних приміщень був меншим, ніж на їх оренду.

У компанії відзначили, що незначні коливання у бік зростання цін спостерігалися в центрі міста (на 2,75%), в Голосіївському районі (на 2,09%), а також в Оболонськом районі (на 2,02%). У решті районів міста були відмічені коливання в межах 2% у бік зменшення ціни квадратного метра. Найбільший спад цін було зафіксовано в Дарницькому (на 6,61%) і в Шевченківському районах (на 5,14%).

У листопаді середня вартість квадратного метра офісної нерухомості в центрі міста становила 5 240 дол., в Голосіївському районі – 1 421,33 дол., Дарницькому – 1 036,33 дол., Деснянському – 1 001,67, Дніпровському – 1 018,00 дол., Оболонському – 1 511,00 дол., Печерському – 2 545,00 дол., Подільському – 1 496,33 дол., Святошинському – 1 259,00 дол., Солом’янському – 1 443,33 дол., Шевченківському – 2 300,00 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві середня вартість офісних приміщень у жовтні цього року зросла на 3,67%, порівняно з вереснем ц.р. – до 1857 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української рієлторської групи.