У столиці подешевшала оренда офісних приміщень

У Києві середня вартість оренди офісних приміщень у листопаді поточного року знизилася на 3,5%, порівняно з жовтнем ц.р., – до 20,3 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, активний споживчий попит простежувався на оренду офісів у центральних і прилеглих до центру районах, приміщення на перших поверхах, із окремими входами і зоною паркування. Орендарів, в основному, цікавили приміщення з офісним ремонтом, телефонними та інтернет-лініями, хорошою вентиляцією й системою кондиціонування. Були затребувані площі в межах 100-150 кв. м у ціновому діапазоні до 20 дол./кв.м.

За даними компанії, коливання в бік зниження цін у межах 2-2,5% відмічені в усіх районах міста, за винятком Шевченківського, де ціни на оренду офісних площ знизилися на 8,49%.

У листопаді середня вартість оренди 1 кв. м офісних приміщень у центрі міста становила 50 дол., у Голосіївському районі - 16,67 дол., Дарницькому - 11 дол., Деснянському - 10,67, Дніпровському - 11 дол., Оболонському - 17 дол., Печерському - 26,33 дол., Подільському - 25 дол., Святошинському - 16,33 дол., Солом’янському - 15 дол., Шевченківському - 21,33 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві середня вартість оренди офісних приміщень у жовтні поточного року зросла на 5,4%, порівняно з вереснем ц.р. – до 20,8 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія ввійшла до Української рієлторської групи.