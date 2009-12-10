Урядова комісія позитивно оцінює робити на НСК "Олімпійський"

Експертна комісія з моніторингу об`єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, позитивно оцінює хід реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту, про це зазначив у своєму інформаційному листі на ім’я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО голова експертної комісії, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України Геннадій ДМИТРЕНКО.

У процесі вивчення експертною комісією ходу реконструкції стадіону НСК "Олімпійський", було висловлено низку зауважень та пропозицій щодо організації безперервного будівельного процесу та оптимізації витрат державного бюджету, спрямованих на забезпечення реконструкції стадіону.

Як зазначено в інформаційному листі, більшість таких пропозицій Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту та замовником будівельних робіт - державним підприємством "НСК "Олімпійський" враховано.

Зокрема, розроблено і затверджено дієву структуру управління проектом реконструкції існуючих та будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський"; затверджено графік робіт з реконструкції, у т. ч. інтегрований графік влаштування покрівлі, та погоджено його генеральним проектувальником GMP та усіма субпідрядниками, які безпосередньо виконують роботи; замовником будівництва погоджені у встановленому порядку субпідрядники усіх рівнів; оголошено тендер на визначення головного виконавця науково-технічного супроводу.

За результатами проведених контрольних заходів комісією та органами контрольно-ревізійної служби також було встановлено, що e ході реконструкції НСК "Олімпійський" випадків закупівлі будматеріалів та обладнання за завищеними цінами не виявлено. Будівельні матеріали закуповуються виключно вітчизняних виробників. Відповідні тендери на їхню закупівлю були проведені генеральним підрядником АТ ХК "Київміськбуд".

Окремо комісія звернула увагу на необхідність проведення міністерством як головним розпорядником бюджетних коштів упереджувальних дій з мінімізації ризиків не освоєння видатків, запланованих на листопад-грудень 2009 року, до кінця поточного бюджетного року.