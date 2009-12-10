Вартість елітного житла у Києві в листопаді знизилася на 4,2%

Середня вартість елітного житла на вторинному ринку Києва у листопаді 2009 року знизилася на 4,2% порівняно з жовтнем п.р. – з 5442 до 5212 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

За інформацією агентства, у листопаді п.р. ціновий мінімум пропозиції об`єктів елітного житла становив 4010 дол./кв. м, максимум – 9568 дол./кв. м.

Як повідомила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, у листопаді кількість операцій у сегменті вартістю від 200 до 300 тис. дол. збільшилося приблизно на 2,1% порівняно з жовтнем п.р. При цьому рівень капіталізації у цьому сегменті зріс на 2,6 млн. дол. і становив 6,4 млн. дол.

У сегменті житла вартістю від 300 тис. дол. і вище кількість операцій у листопаді залишилася на рівні жовтня, проте капіталізація збільшилася на 9 млн. дол. і становила 23 млн. дол.

«Значний приріст капіталізації минулого місяця стався за рахунок збільшення продажу квартир у ціновому діапазоні від 500 тис. дол. Якщо у жовтні відсоток операцій у цьому сегменті становив 3,2% загальної кількості операцій, то у листопаді він збільшився на 2,3% і становив вже 5,5%», – сказала Г.МЕЛЬНИКОВА.

У «дорогому» сегменті найбільший попит мали трикімнатні квартири площею від 150 кв. м у нових будинках, розташованих в центральному районі Києва.

Дані підготовлено на основі єдиної бази агентств нерухомості АН Park Lane і АН «Благовіст», яка містить 13 837 об`єктів житлової нерухомості, виставлених на продаж.

Всього бути проаналізовано 2767 квартир, що становить 20% квартир елітного сегменту, які мають найбільший попит у клієнтів агентства.

Довідка УНІАН. АН Park Lane зареєстровано в Україні в 2006 році. На сьогодні функціонує 5 філіалів компанії. В АН Park Lane працює понад 450 рієлторів.