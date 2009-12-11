Тігіпко: об’єднанню мешканців багатоквартирних будинків перешкоджають

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО заявляє, що місцева влада штучно перешкоджає об’єднанню мешканців багатоквартирних будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКО. про це він сказав, коментуючи, зокрема, інформацію про проект рішення Київради, згідно з яким право обслуговування новобудов, а також реконструйованих будинків переходить від районних адміністрацій до міської.

“Ключова ланка реформи житлово-комунального господарства - створення кондомініумів - блокується місцевими чиновниками. Адже для них управління будинками є надприбутковим бізнесом», - підкреслив кандидат у Президенти.

За його словами, районна та міська влада столиці ділять право контролювати майно будинків, яке фактично належать мешканцям. “Перед усім, це боротьба за гроші від здачі в оренду допоміжних приміщень, розміщення рекламних носіїв і розпорядженням коштами на капремонт”, - зазначив він. На думку С.ТІГІПКА, посилення конкуренції чиновників різного рівня за грошові потоки перешкоджає об’єднанню власників квартир, які могли б самостійно обирати постачальників комунальних послуг і розпоряджатися власністю будинку.

«Українське законодавство дає можливість мешканцям об’єднатися в кондомініум протягом двох місяців після здачі будинку в експлуатацію, після чого будівля переходить на баланс муніципальних структур. Це нереальні терміни, враховуючи, скільки бюрократичних процедур потрібно пройти інвестору житла, перш ніж він оформить право власності на нього”, - зазначив С.ТІГІПКО, додавши, що муніципалітети, до то ж, часто спеціально затягують цей процес.