«ТММ» виведе на SPO до 25% акцій

Девелоперско-будівельна компанія «ТММ» розглядає можливість виведення на SPO (вторинне розміщення акцій) до 25% акцій у другій половині 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила фінансовий директор девелоперско-будівельної компанії «ТММ» Лариса ЧИВУРІНА.

За її словами, вторинне розміщення акцій планується на зарубіжному майданчику.

«Залучені в ході SPO кошти компанія направить, перш за все, на реалізацію п`яти нових проектів нерухомості «ТММ», на які зараз вже готова вся проектна і дозвільна документація, і компанія готова приступити до будівництва», - сказала Л.ЧИВУРІНА.

Довідка УНІАН. "ТММ" – девелоперско-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності – будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об`єктів.

У травні 2007 р. «ТММ» розмістила 13,11% акцій на альтернативному майданчику Франкфуртської фондової біржі і залучила 104,9 млн. дол.