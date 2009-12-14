У Києві вартість оренди квартир стабілізувалася на рівні 436 дол./міс.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 7 по 13 грудня стабілізувалася на рівні 436 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 456 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 613 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 747 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 347 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 601 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 713 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 347 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 535 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 279 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 374 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 517 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 248 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 348 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 446 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 272 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 392 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 452 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 317 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 431 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 461 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 273 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 367 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 459 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 260 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 378 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 453 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. - до 258 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 356 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 472 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених в десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, в Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві в листопаді ц.р. стабілізувалася на рівні 437 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.