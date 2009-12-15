Вартість землі під Києвом у листопаді знизилася на 1,3%

Середня вартість земельних ділянок під Києвом у листопаді п.р. знизилася на 1,3% - до 8 038 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків порталу, з початку року рівень цін на землю знизився на 30,9%, а з листопада 2008 року – на 36,4%.

Як відзначили фахівці компанії, у листопаді 2009 року на ринку землі обсяг пропозицій збільшився на 1,6% щодо жовтня і становив 1 117 земельних ділянок.

Найбільша кількість земельних ділянок у передмісті столиці пропонується у Києво-Святошинському районі (36%), в Обухівському (20%) і Бориспільському (18%) районах.