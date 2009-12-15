Вартість котеджів під Києвом знизилася

Середня вартість домоволодіння під Києвом у листопаді п.р. знизилася на 0,3% - до 1630 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків порталу, з початку року рівень цін на будинки в доларовому еквіваленті знизився на 29,4%, а з листопада 2008 року – 35,9%.

У листопаді на ринку житлових будинків кількість пропозицій збільшилася на 2,2% щодо жовтня – до 1945 об`єктів. Експерти відзначили, що найбільша кількість домоволодінь на вторинному ринку купівлі-продажу пропонується в Києві (32%), у Києво-Святошинському районі (28%), в Обухівському районі (12%) і Бориспільському районі (10%).

Фахівці порталу проаналізували 1945 домоволодінь у передмісті Києва.