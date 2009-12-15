Fitch: маржа в будівельній галузі Європи знизиться до 4%

Fitch Ratings прогнозує зниження середнього показника маржі EBITDAR у будівельній галузі Європи до 4% у 2010-2011 рр., порівняно з 6% у 2008 році.

Про це йдеться у повідомленні агентства, переданому агентству УНІАН.

Наголошується, що прогноз кредитоспроможності європейських будівельних компаній на 2010 рік є негативним, оскільки економічна кон`юнктура залишається нестійкою, а доступ до фінансування – складним.

«З урахуванням поєднання ослаблених портфелів замовлень і тиску на маржу, обумовленого зростаючою конкуренцією під час проведення тендерів, середньостроковий прогноз по грошових потоках для західноєвропейських компаній цивільного будівництва виглядає все більш непростим», – сказав старший директор в аналітичній групі Fitch з корпоративних емітентів Європи, Близького Сходу і Африки Джуліан КРАШ.

За даними Fitch, портфелі замовлень у будівельних компаній в цілому скорочувалися протягом 2009 року, що проявиться в ослабленні операційних грошових потоків у 2010-2011 рр.

При цьому існує підвищений ризик того, що маржа за новими замовленнями знижуватиметься зважаючи на посилення конкуренції пропозицій у міру загального зменшення обсягів робіт, що також негативно впливатиме на грошовий потік.

Виходячи з очікувань продовження ослаблення портфелів замовлень, Fitch прогнозує середній рівень річного зниження виручки в будівельному секторі в 5-10% до 2011 р.

Зокрема, в Росії прогноз є ще більш негативним, ніж у Західній Європі.

Fitch очікує збільшення дефолтів у російських будівельних компаній в 2010 році. Компанії, які зможуть одержати фінансування від контрольованих державою банків або материнських структур, що підтримують їх, як, наприклад «Система-Галс», ймовірно, матимуть кращі можливості уникнути явних дефолтів за платежами і потенційною неплатоспроможністю.