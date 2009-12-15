На 1 грудня побудовано 48% житлових будинків для пільговиків

Станом на 1 грудня п.р. завершено будівництво 103 недобудованих об`єктів на 2571 квартиру (48% загальної кількості), квартири в яких викупить Державна іпотечна установа (ДІУ) для передачі їх пільговикам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Згідно з повідомленням, із загальної кількості добудованих об`єктів 182 квартири у 4 об`єктах взято на баланс ДІУ, розподілено і передано центральним і місцевим органам виконавчої влади, 497 квартир у 24 об`єктах взято на баланс ДІУ, квартири в яких розподілено і підлягають передачі центральним і місцевим органам виконавчої влади, 805 квартир в 34 об`єктах взято на баланс ДІУ і підлягають розподілу і передачі центральним і місцевим органам виконавчої влади, 217 квартир в 12 об`єктах перебувають у процесі передачі на баланс ДІУ.

При цьому 870 квартир у 29 об`єктах буде передано ДІУ після усунення виявлених будівельних недоліків.

Станом на 1 грудня п.р., відповідно до узгоджених графіків виконання будівельно-монтажних робіт і укладених забудовників і ДІУ договорів, планувалося добудувати 1192 квартири на 51 об`єкті.

За даними Мінрегіонбуду, до 25 грудня 2009 року на баланс ДІУ планується передати 2768 квартир у 69 об`єктах.

ДІУ на сьогодні уклало 172 угоди на придбання 5339 квартир площею 360,3 тис. кв. м і загальною вартістю 1,436 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив список з 185 житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності вище 70%, квартири в яких мають бути викуплені ДІУ і передані пільговикам. В цілому Державною іпотечною установою передбачено придбати 5 700 квартир загальною площею 383,7 тис. кв. метрів і загальною вартістю 1,531 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100-відсоткова державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.