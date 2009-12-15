З березня ДІУ зможе кредитувати купівлю квартир молодими сім'ями

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що з березня Державна іпотечна установа зможе розширити свою діяльність і розпочати виділяти кредити молодим сім`ям для купівлі житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні перед врученням ордерів на 163 квартири, придбані ДІУ для черговиків Алчевська.

«Для молодих сімей, я думаю, що у нас, з 1 січня ні, а ост з 1 березня, коли закінчиться політичний хаос, ми просто роботу іпотечної установи хочемо розширити для всіх сімей, які хочуть придбати собі квартиру під заставу цієї ж квартири», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що така практика може бути використана для всіх охочих придбати квартири. «Не лише для пільгових категорій, а й для всіх охочих ми це робитимемо», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів до управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.