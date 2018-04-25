У чиїй тумбочці гроші на будівництво Запорізького мостового переходу?..

В Україні хороші наміри завжди закінчуються, як в пенсне – нічого не знаю, нічого не бачу. Так сталося і з будівництвом у Запоріжжі автотранспортного мостового переходу. Він повинен був вирішити проблему сполучення правобережної частини міста, де проживає більше 300 тис. осіб, з лівобережною – місцем розташування більшості промислових підприємств і виробничих комплексів. Все це було затверджено Державним комітетом будівництва та архітектури в 2002 році. Згідно з проектом, зведення мостів через Дніпро і старе Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв`язок і естакадних підходів до моста планували здійснити протягом 8 років. Але, як кажуть, та ба.

За останні 5 років на спорудження мостових переходів поступило 987,7 млн. грн., що складає 39,6% загального об`єму засобів, виділених за цей час регіону як держінвестицій у капітальне будівництво. Останнім часом гостро постало питання боргу перед мостобудівниками. Вони заявляють, що з серпня не одержують зарплату і у зв`язку з цим мають намір припинити будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро.

14 грудня на офіційному порталі Запорізької міської влади з`явилася інформація під заголовком «Запорізькі мостобудівники заявляють, що «Мостобуд» заборгував їм зарплату». Зокрема, цитують мера Запоріжжя Євгенія Карташова: «Я доручив розібратися, хто затримує зарплату. Всі форми робіт, які були закриті замовником будівництва, – УКСом міськвиконкому – профінансовані». При цьому Є.Карташов нагадав, що на нараді, яка відбулася в запорізькій мерії тиждень тому, представники «Мостобуду» запевнили: отримавши 30-мільйонний транш від Кабміну, в першу чергу, виплатили борги із зарплати мостобудівникам».

Тижнем раніше на цьому ж порталі була опублікована інформація про те, що «прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко своєї обіцянки дотримала: 50 мільйонів гривень, виділені Кабміном на продовження будівництва, в Запоріжжі пришли вчасно. Разом з підрядчиками, замовники будівництва розподілили цей транш до копійки. В першу чергу, виплатили борги із зарплати мостобудівникам».

Тим часом, мостобудівники стоять на своєму – грошей не одержували.

Генпідрядник будівництва ВАТ «Мостобуд» не приховує здивування. «Обидві інформація, розміщена на порталі запорізької мерії, м`яко кажучи, некоректні, - заявив радник голови наглядової ради «Мостобуду» по зв`язках із ЗМІ Віктор Коробков. – Механізм надходження грошей на будівництво передбачає, що засоби з бюджету цільовим призначенням поступають спочатку в Запоріжжя, звідти – в «Мостобуд», а будівельники вже перераховують гроші суміжникам, субпідрядникам, постачальникам і, зокрема, на зарплату працівникам. 50 мільйонів гривень, які Юлія Володимирівна пообіцяла запорожцям, дійсно своєчасно поступили на рахунки запорізького казначейства.

Гроші в Запоріжжя зайшли двома траншами: 30 і 20 мільйонів гривень». 25 листопада «Мостобуд» одержав із Запоріжжя 27,7 млн. грн. від першого траншу. 26 листопада цю ж суму компанія перерахувала на потреби будівництва. Другий транш досі «висить» на рахунках запорізького казначейства, хоча місцеве керівництво запевняло, що гроші надійдуть до мостобудівників не пізніше 8 грудня, відзначив В.Коробков.

«4 грудня мер Запоріжжя Є.Карташов і керівництво «Мостобуду» затвердили та підписали Протокол угоди про використання капіталовкладень, виділених на будівництво автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі у листопаді 2009 року. Засоби розподілені на оплату залізобетонних балок, мостових конструкцій, будівельних і паливно-мастильних матеріалів, роботи механізмів, техніки, устаткування. Здійснена передоплата виготовлення спеціальної арматури, яку в Україні не виготовляють. Також була передбачена виплата 5,5 млн. грн. на погашення зарплатних боргів всім, хто зайнятий на будівництві, а не тільки тим, хто працює безпосередньо в Запоріжжі», - пояснив радник голови наглядової ради компанії.

Як відзначив В.Коробков, місцева влада добре поінформована про те, що запорізьке будівництво об`єднує працю багатотисячного колективу мостобудівників, проектувальників, кошторисників, представників інших спеціальностей. Знають в Запоріжжі і про те, що виділених 5,5 млн. грн. на погашення всіх зарплатних боргів не вистачило. Для того, щоб закрити борги тільки за липень, «Мостобуду» довелося збільшити цю суму до 5,9 млн. грн., яка того ж дня була перерахована. До того ж, сьогодні чомусь замовчують, що в першому півріччі фінансування запорізького будівництва не було взагалі, і мостобудівники зводили автомагістраль за свій рахунок. По суті, Запоріжжя заборгувало не компанії, а кожному працівникові 5-тисячного колективу «Мостобуду», які весь цей час недоотримували гроші і фактично з власної кишені забезпечували продовження будівництва. В результаті неплатежів не тільки в Запоріжжі, але й на всіх інших об`єктах «Мостобуду» є заборгованість із зарплати з серпня. У компанії не вважають справедливими, коли будівництво запорізького об`єкту забезпечують декілька тисяч працівників, а одержувати зарплату будуть лише дві сотні осіб. Борги треба віддавати всім, підкреслив В.Коробков.

За його словами, навіть в умовах жорсткої кризи «Мостобуд» не проводить масового звільнення працівників, а, навпаки, прагне зберегти кожного. Мостовики з розумінням ставляться до того, що сьогодні їм не нараховують премії, хоча це істотно позначилося на звичній для них сумі фінансової винагороди. Проте, мостобудівники продовжують працювати сумлінно.

На питання, чи будуть, як було заявлено, на цьому тижні закриті серпневі борги із зарплати, він відповів: «Обов`язково будуть. Якщо із Запоріжжя поступить другий транш вже виділених бюджетних грошей, що знаходиться на їх рахунках. «Мостобуд» повинен одержати з цих засобів близько 14 мільйонів гривень. Розподіл суми також до копійки узгоджений з мерією. Зокрема, 3 мільйони передбачено на виплату серпневої зарплати. Після надходження чергових засобів заборгованість закриватиметься далі (днями парламент проголосував за виділення запорізькому будівництву ще 500 мільйонів грн. – ред .). І не треба займатися популізмом. Якщо пустити всі гроші на зарплату, і при цьому не купувати будматеріали, техніку, енергію – на запорізькому будівництві можна ставити хрест. Місто залишиться без мостів, а мостобудівники – без роботи».

«Чиновникам пора б навчитися надавати ЗМІ правдиву, повну і відповідальну інформацію, - відзначив В.Коробков. – А вона така: у кожного учасника будівництва є свої зобов`язання – будівельники зобов`язалися будувати, а замовники оплачувати будівництво. Незважаючи на це, півроку запорізькі мости зводили за рахунок мостобудівників. Тепер, коли держава зуміла знайти гроші, в регіонах чомусь гальмують фінансування і розповідають: кому з мостовиків треба платити зарплату, а хто почекає. Не треба плодити різного роду слідчі комісії, не треба валити з хворої голови на здорову. Чиновники на регіональному рівні повинні розібратися між собою і ухвалити рішення. Тужливо слухати, коли з мерії пояснюють «Мостобуду», ніби в місцевому казначействі не піднімають телефонну слухавку, а пресі і будівельникам рекомендують шукати відьом там, де їх немає. У понеділок мер Запоріжжя публічно дав два дні, щоб розібратися, хто затримує зарплату, а «якщо засоби так і не будуть знайдені, міська влада буде звертатися в прокуратуру», заявив Є.Карташов. Мабуть, вже сьогодні обіцяні гроші із Запоріжжя поступлять на рахунок «Мостобуду». Компанія гарантує, що все до копійки того ж дня піде на продовження будівництва. Якби у «Мостобуду» було трохи менше відповідальності, напевно, правильніше було б поводитися з подібними замовниками адекватно», - прокоментував ситуацію радник голови наглядової ради компанії.

Ніби, можна заспокоїтися - ситуація вирішується. Втім, другий день закінчується, а грошей ніхто нікому так і не перерахував.

Лев Гуров (для УНІАН)