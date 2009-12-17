Тігіпко: будівельній галузі перешкоджає корупція у дозвільній системі

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає головною причиною кризи у будівельній галузі корупцію у дозвільній системі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував повідомлення Держкомстату про підсумки роботи галузі за 11 місяців, згідно з якими зафіксовано дворазове падіння обсягів будівництва порівняно з тим же періодом минулого року.

«Будівництво потерпає від кризи більше від інших галузей, і головна причина – великі корупційні витрати, пов`язані з отриманням численних дозволів та ліцензій», - сказав С.ТІГІПКО.

Він вважає, що необхідно спростити й зробити прозорими всі дозвільні процедури.

Крім того, С.ТІГІПКО наголошує, що необхідно негайно відновити рефінансування іпотечних програм під доступні відсотки.

«Нинішні 30% річних у гривні – це заборонний рівень кредитних ставок», - вважає кандидат у президенти.