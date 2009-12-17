Книгарня “Знання” залишилася без опалення

У Києві книгарня “Знання”, розміщена у будинку по вулиці Хрещатик, 44, тиждень залишалась без опалення через несплату головними управліннями КМДА, що знаходяться у цій же будівлі, рахунків за надані комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомив голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ. Про ситуацію йому розповідли працівники книгарні "Знання".

Вони стверджували, що, незважаючи на те, що магазин не має боргів за сплату комунальних послуг, 9 грудня їм відключили опалення, а увімкнули аж 16 грудня. Через це книгарня змушена була скоротити робочий день на три години, бо "температура у приміщенні не перевищувала 9 градусів, у зв′язку з чим працівники почали хворіти".

"Колектив книгарні, ведучи свій не надто рентабельний бізнес, знаходить можливість оплачувати комунальні послуги, а от структури ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - ні", - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, основними боржниками у будинку є Головне управління з питань взаємодії зі ЗМІ та зв′язків з громадськістю, Головне управління внутрішньої політики та Управління зовнішньоекономічних зв′язків та міжнародного співробітництва.

"По-перше, це урок киянам, як треба сплачувати, чи, точніше, не сплачувати комунальні послуги. Фактично, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дією своїх управлінь закликає не платити за тепло і воду. По-друге, як завжди, команда мера продемонструвала свою зневагу до закладу культури", - прокоментував ситуацію О.БРИГИНЕЦЬ.