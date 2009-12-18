ДІУ придбає пільговикам 199 квартир на Дніпропетровщині

Кабінет міністрів України дозволив Державній іпотечній установі (ДІУ) придбати у ТОВ «Східбудінвест» 199 квартир в житловому будинку по вул. Миру, 12-а у м. Синельникове Дніпропетровської області на загальну суму 44 млн. 984,94 тис. грн.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1526-р від 16 грудня п.р. «Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які згідно із законодавством потребують поліпшення житлових умов», розміщеного на Урядовому порталі.

Відповідно до документу, загальна площа квартир становить 10 тис. 710,7 кв. м за ціною 4200 грн. 1 за кв. м.

Квартири можуть бути викуплені за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення зобов`язань забудовників, які прийматимуться ДІУ, або за наявності графіку виконання будівельно-монтажних робіт, узгодженого з керівником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, для забезпечення житлом громадян, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.

Головні розпорядники бюджетних коштів разом з Мінфіном і органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік і складанні проектів державного бюджету на майбутні роки мають передбачати кошти для компенсації ДІУ витрат, пов`язаних з придбанням квартир.