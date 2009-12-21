Українцям видали субсидій на 112 млн. грн.

У січні-листопаді цього року жителям України були призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на суму 112,4 млн. грн., що на 15,2 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 97,9 млн. грн., у сільській – 14,5 млн. грн.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 1051,1 тис. сімей (87,2% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у містах місцевості – 828,2 тис., у селах – 222,9 тис.

У Держкомстаті зазначають, що порівняно з аналогічним періодом 2008 року, кількість сімей, яким призначені субсидії, зменшилася на 12,2%, або 146,3 тис. сімей.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім`ю в листопаді ц.р. збільшився, порівняно з листопадом минулого року, на 22,4% - до 143,4 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидії призначався в Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях (234,7 і 178 грн.), найменший – у Севастополі і Києві (61,7-85,2 грн.).