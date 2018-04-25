Євро-2012 – лише 8 днів збитків для готелів?

Чотири українські міста - Київ, Львів, Донецьк і Харків – отримали можливість прийняти Євро-2012. Якщо зі стадіонами все більш-менш зрозуміло – про них турбується держава, допомогли «кращі люди» регіонів, то на готельному полі видніються дірки, адже багато заявлених проектів «заморозила» криза. УЄФА неодноразово висловлювалася щодо завищених цін на готельні номери і їх невідповідність якості послуг, що надаються. Як формуються ціни на послуги проживання і наскільки вигідно готелям приймати гостей чемпіонату?

Ціни: попереду всієї Європи

Здається, всі клієнти одноголосно згодні з тим, що ціни на номери в київських готелях завищені, а якість – далека від міжнародних стандартів. До речі, на відомому порталі бронювання Expedia середня оцінка іноземців, що відвідали столичні готелі, за 5-бальною шкалою не дотягує і до чотирьох.

Думку споживачів підтверджують і експерти. Директор групи готельної нерухомості консалтингової компанії DTZ (Росія/СНД) Девід Дженкінс вважає, що всі претензії відвідувачів готелів Києва в докризовий період щодо завищеної вартості номерів і якості сервісу були виправдані.

«Високі ціни були зумовлені станом ринку, оскільки готель - це бізнес, і у власників буде прагнення отримати високий дохід, коли для цього існують можливості, в умовах слабкої конкуренції готелі менше орієнтовані на стандарти», - пояснив він.

Якщо в умовах високого попиту і обмеженої пропозиції готелі були в змозі забезпечувати собі завантаження, незважаючи на високі тарифи на проживання, то криза загострила конкуренцію між готелями, які сьогодні, незалежно від ринкового позиціонування, готові боротися за всіх клієнтів, - від корпоративних до бізнес-туристів.

За даними консалтингової компанії Knight Frank, в Києві працює 126 готелів на 9,7 тис. номерів, близько 80% з них – середнього і низького сегментів. У компанії DTZ відзначили, що з початку року заповнюваність київських готелів знизилася на 10-20%, при цьому найбільше постраждав сегмент класу люкс. У докризові часи готелі в центрі заповнювалися на 60-65%, сьогодні – на 35-45%.

Криза вплинула і на ціни – за перше півріччя готелю знизили тарифи, за різними оцінками, від 15 до 40%. За інформацією Knight Frank, на кінець вересня цього року за проживання в стандартному номері в 3-зіркових готелях потрібно було викласти в середньому 90 дол., в 4-зіркових – 230 дол., в 5-зіркових – 588 дол. на добу.

Незважаючи на значне «кризове» зниження, вартість номерів в київських 4-5-зіркових готелях як і раніше вища, ніж у столицях європейських країн.

За даними консалтингової компанії Colliers International (Україна), вартість двомісного стандартного номера в київських 4-зіркових готелях коливається від 90 євро до 280 євро в добу, на напівлюкс – від 100 євро до 370 євро в добу, на люкс – 110-520 євро, в 5-зіркових готелях – в середньому 310-370 євро (напівлюкс – 380-400 євро, люкс – 420-600 євро).

Водночас, середня вартість двомісних стандартних номерів у відомих мережевих готелях категорії чотири зірки в Москві складає 170 євро. (напівлюкс – 240 євро, люкс – 285 євро) у добу, в Будапешті – 75 євро (напівлюкс – 100 євро, люкс – 212 євро), Братиславі – 175 євро (напівлюкс – 225 євро, люкс – 275 євро), Вільнюсі – 85 євро (напівлюкс – 135 євро, люкс – 350 євро), Римі – 140 євро (напівлюкс – 190 євро, люкс – 215 євро), Празі – 90 євро (напівлюкс – 105 євро, люкс – 240 євро), Мінську – 170 євро (напівлюкс – 190 євро, люкс – 240 євро).

А.Шевчук відзначив, що в гривні ціни зафіксовані в основному в «Президент-готелі», «Русі», «Либіді». У нових 4-5 зіркових готелях вартість номерів в основному зафіксована в євро, а подекуди в доларах. За словами експерта, оскільки готелям незручно часто міняти прайси, у вартості номерів закладається певний люфт.

«Готелі готові переглядати ціни, коли курс долара зростає на гривню. Якщо він піднявся на 10 копійок, то ціни не переглядають. Наприклад, рік тому євро коштував близько 8-9 грн, а зараз – близько 12. Всі готелі вже 3-4 рази переглянули ціни», - уточнив він.

Чому так дорого? - Кон`юнктура

Ціноутворення в нашій країні річ специфічна. Формуючи вартість номера в новому готелі, управляюча компанія не орієнтується на західні мережі аналогічної категорії, та й ціни у сусідів-конкурентів не відіграють особливої ролі. Хоча, звичайно, ринок ретельно моніториться. Звідки ж береться вартість номера?

«Орієнтувалися, перш за все, на кон`юнктуру нашого ринку – скільки наші клієнти готові платити за послуги, які ми надаємо. Це звичайний бухгалтерський підрахунок нашої собівартості, витратної частині і передбачуваного прибутку», - пояснив керівник київського бутик-готелю бізнес-класу City Park Hotel, який недавно відкрився, Андрій Шевчук. За його словами, собівартість визначається місцерозташуванням і вартістю нерухомості. А оскільки Київ – одне з найдорожчих міст Європи, то й номер в готелі не може коштувати дешевше. При цьому інвесторам, які вивели на ринок готелі в кризу, потрібно окупити вкладені засоби, враховуючи, що будівництво починалося на піку вартості нерухомості, будівельних матеріалів і землі. До того ж, на думку експертів, плюсує вартість номерів і корупційна складова, дорогі кредити, а також складнощі з отриманням дозвільної документації, які затягують процес будівництва.

«Ця система обтяжує будь-який проект. У Європі вже давно відійшли від цього. Там, де можна будувати, на етапі входу інвестора максимально спрощують процедури. Наприклад, турки безкоштовно роздають землю у ряді регіонів під будівництво готелів, іспанці минулого року ухвалили рішення виділити 400 млн. євро на модернізацію готелів, у результаті бізнес отримає їх під 1,5% річних», - додав голова Національної громадської ради з туризму і курортів Євгеній Самарцев. За даними експертів, окупність готелю сьогодні зросла в часі і складає 8-12 років. Якщо до кризи в перший місяць після відкриття у готелю була 50% заповнюваність, то зараз це неможливо. При цьому рівень рентабельності готельєрів як і раніше залишається під сімома замками.

Сервіс: за що готовий платити гість

За даними консалтингових компаній Knight Frank і Colliers International, вимоги до номерів відрізняються залежно від площі, обробки і наповнення. Окрім стандартного набору – ліжко, стіл, стілець, тумбочка, шафа - «інгредієнти» можуть мінятися залежно від категорій. Знаково, що ярлики «Прошу не турбувати» і «Прошу прибрати» повинні бути в номерах у готелях всіх категорій. А в готелях вищих за три поверхи обов`язковий ліфт.

За українськими стандартами, в 1-зіркових готелях у номерах не передбачені туалети і душові, а також телефони – вони розташовані на поверсі. Проте «в комплекті» додаються дзеркало, стакани і попільничка. При цьому прибирати в номерах повинні щодня, міняти білизну – раз на три дні.

У категорії дві зірки за аналогічного меблювання гігієна виходить на перший план. У кожному номері повинен стояти умивальник з гарячою і холодною водою, а в 50% номерів – повний санвузол. Загальна ванна передбачена не менше, ніж на кожні 20 осіб, а туалет – на кожні 10 номерів.

Якщо в одно- і двозіркових готелях умови спартанські, то у тризіркових готелях приділяють увагу якості та естетиці: у номерах і громадських приміщеннях повинні висіти картини. У номері передбачено: санвузол, телефон, телевізор, холодильник, розміри ліжок збільшені. Зміна постільної білизни і рушників – щодня. З послуг – ресторан або кафе-бар, праска і прасувальна дошка, послуги хімчистки, туристичні послуги.

Починаючи з категорії три зірки, готелі повинні бути оснащені резервною системою гарячого водопостачання на випадок аварії або профілактичних робіт. Крім того, в таких готелях потрібна автостоянка, що забезпечує 20% загальної кількості номерів.

Для готелів категорії чотири зірки в номері повинні бути: міні-бар, письмовий стіл і робоча зона, міні-сейф, ванна кімната з душем і відособленою ванною; кондиціонер з індивідуальною системою регулювання; супутникове ТБ, media-система розваг, телефон, доступ до високошвидкісної лінії інтернет. В устаткуванні номерів використовують дорогі будматеріали, дизайн – в єдиному стилі.

І, нарешті, п`ятизіркові готелі. Тут відіграє роль не тільки комфорт, але й винятковий дизайн, авторські роботи, дорогі матеріали в обробці. У кожному номері повинні бути повний санвузол (ванна, душ, умивальник, унітаз), телефон, кондиціонер, телевізор з дистанційним управлінням і основними телеканалами світу, холодильник або міні-бар, сейф. Також передбачається охоронна сигналізація, індивідуальне регулювання температури в номері, підігрів підлоги у ванній кімнаті. З меблів, окрім стандартного набору, входять крісла, журнальний столик, письмовий стіл з робочим кріслом.

Ванні кімнати в готелях категоріях 4-5 зірок обладнують: засобами гігієни, феном, 4 банними рушниками на кожного гостя, банним халатом і тапочками (тільки для готелів категорії 5 зірок). Починаючи з категорії три зірки, у вартість номера входить сніданок.

Готелі, орієнтовані на бізнес-туризм ставлять на перше місце не вигляд з вікна, а зручність ліжка (ортопедичні матраци, антиалергенна постільна білизна), а також наближений до зарубіжних готелів ергономічний інтер`єр. Зрозуміло, безкоштовний Wi-Fi для доступу в інтернет.

Д.Дженкінс відзначив, що готелі класу люкс повинні пропонувати великі номери, стандартний рівень - від 40 кв. м і вище, мінімальна площа номера зменшується згідно з категоріями - від 30 кв. м в готелях вищої категорії, 24 кв. м – середня цінова категорія, близько 18 кв. м – економ-категорія.

На думку А.Шевчука, гості Євро-2012, окрім сервісу, хочуть побачити місцевий колорит. Швидше за все, його вони відчують у наших готелях, яким властивий український «дух» - «Президент-готель», «Братислава», «Русь», «Хрещатик», «Козацький». Експерт згоден з тим, що наш рівень сервісу в готелях поступається європейському. «Там конкуренція на іншому рівні, безліч мережевих готелів, які задають тон, у яких налагоджений сервіс. І багато готелів, які змушені з ними конкурувати, зобов`язані або надавати кращий сервіс, або ціни менші», - додав він.

У нас же мережевих готелів не так багато – тільки пяти- і чотиризіркові. При цьому іноземці, які зазвичай вибирають мережеві готелі сподіваючись на однаковий рівень сервісу, у випадку з Україною не помиляться: один стандарт у всьому світі. Проте в нашій країні за цей сервіс доведеться викласти більше.

Євро – це тільки вісім днів

Очікування столичних готельних операторів від розміщення гостей впродовж восьми днів чемпіонату (передбачається, що впродовж саме стількох днів будуть проходити матчі в Києві) не можна назвати веселковими. Особливо камерних готелів, місця в яких намагається зарезервувати TUI Travel. Якщо готелі з великим номерним фондом можуть виділити частину номерів для розміщення, то для невеликих готелів це загрожує збитками.

«До нас прийшли з міської адміністрації, TUI Travel: давайте шалені знижки на період проведення Євро-2012. Нам дають зрозуміти, що ми змушені через те, що у нас хороший готель, підписати з ними угоду, яка для нас збиткова. Можливо, до цього часу ми дійдемо до планованих 190 євро за номер, але може бути, нам вдалося б продати номер, наприклад, за 300 євро, а нас примушують – давайте за 100 євро», - говорить керівник київського бутик-готелю бізнес-класу City Park Hotel А.Шевчук.

Майбутній чемпіонат і вимоги УЄФА примушують готелі бути між молотом і ковадлом: з одного боку, тиснуть місцеві власті – їм потрібно забезпечити місця для проживання, а з іншого боку, власники готелів не хочуть втрачати заробіток, все-таки така можливість окупити хоч би частину вкладених коштів випадає нечасто.

«Для пересічної людини Євро-2012 – велике свято, особисто для нас – проблема», - додав А.Шевчук.

Як нагадав Є.Самарцев, TUI Travel займається обслуговуванням тільки УЄФА. Десятки тисяч уболівальників, які приїдуть на матчі, не звертатимуться в TUI, а, швидше за все, шукатимуть номери через системи он-лайн бронювання. «Євро-2012 для вболівальників буде продано в інтернеті на 85%», - вважає він.

Виходить, що не все так погано для власників готелів і їм можна розраховувати на пристойний прибуток за умови, що їх знають за кордоном.

В той час, як на вимоги TUI Travel готелі змушені істотно знижувати ціни на номери, які фігурують в угодах на розміщення УЄФА, є підстави вважати, що вартість решти незадіяних в цьому процесі номерів на час проведення чемпіонату буде рости.

«Безумовно, там, де буде додатковий попит, якщо ми розумітимемо, що залишиться неохопленим TUI якась кількість номерів, готелі на цей час не знижуватимуть ціни», - відзначив Є.Самарцев. З іншого боку, на його думку, головне – не заробити, а попрацювати для країни, щоб просунути її на міжнародній арені.

«Ми хочемо переконати наш готельний бізнес, що Євро для нас – просто формат правильного просування іміджу України на європейському ринку. Всі чудово розуміють, що ті декілька днів, коли приїдуть уболівальники і дадуть гроші, в масштабах загального готельного бізнесу не такі критичні, навіть якщо буде півмільйона вболівальників», - пояснив голова Нацради.

А ось чи вдасться переконати готельєрів відмовитися від прибутку – питання риторичне. Здавалося б, коли ж ще насичувати готельний ринок, як не під Євро. Але фахівці стверджують, що урядові програми, списки об`єктів ніяк не допомагають реалізовувати проекти. І якщо у вищому ціновому сегменті готелі можна перерахувати на пальцях однієї руки, то в найближчому майбутньому черга до розвитку одно- і двозіркових готелів взагалі не дійде. Що, звичайно, зіграє на руку присутнім на ринку операторам.

Зінаїда Блок (УНІАН)