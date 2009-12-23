У Львові через аварію без води залишились понад 150 тисяч осіб

Ведуться відновлювальні роботи

Вчора ввечері на водогоні «Зарудці – Збоїща» (села Гряда Жовківського району) стався прорив мережі, внаслідок чого без води залишились понад 153 тисячі жителів Шевченківського району Львова. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради. На аварійній ділянці працівники «Львівводоканалу» проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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