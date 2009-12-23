Томенко занепокоєний можливістю ліквідації спортивних об’єктів

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що парламент повинен розібратися з так званою найбільшою у світі VIP-зоною, яку хочуть побудувати за бюджетні кошти біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це йдеться у його зверненні до голови Комітету ВР з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму Павла КОСТЕНКА.

«Оскільки вже кілька місяців обговорюється можливість ліквідації спортивних об’єктів та будівництво по завершенню Євро готелів та ресторанів, нам треба розставити крапки над «і» та не допустити ліквідації спортивних об’єктів», - наголосив М.ТОМЕНКО.

У зверненні він, зокрема, зауважив, що згідно з графіком засідань Комітетів Верховної Ради на поточний робочий тиждень, 22 грудня комітет мав розглянути питання «Про стан дотримання Міністерством України у справах сім‘ї, молоді та спорту вимог законодавства під час проведення реконструкції НСК «Олімпійський», зокрема, дотримання вимог статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (в якій, зокрема, йдеться про не допущення ліквідації та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд тощо)

Заступник голови ВР також нагадав, що відповідний запит було ініційовано відомими українськими спортсменами – олімпійськими чемпіонами, які тренуються на розташованих на НСК «Олімпійський» базах олімпійської підготовки - малому державному підприємстві «Тенісні корти», льодово-спортивній арені «Крижинка» та учбово-спортивній базі «Атлет». Проте, Комітет втретє не розглянув зазначене питання, що, на думку М.ТОМЕНКА, можна розцінювати як відсутність зацікавленості у прийнятті відповідного рішення у даній справі.

М.ТОМЕНКО звернувся до П.КОСТЕНКА з проханням посприяти у невідкладному розгляді питання «Про стан дотримання Міністерством України у справах сім‘ї, молоді та спорту вимог законодавства під час проведення реконструкції НСК «Олімпійський», зокрема, дотримання вимог статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

М.ТОМЕНКО також наголосив, що у разі чергового перенесення розгляду питання Комітетом, він направить звернення до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» з пропозицією організувати розгляд зазначеного питання.

Довідка УНІАН. За даними Мінсім’ї, VIP-зона НСК «Олімпійський» – це п`ятиповерхова будівля з приміщеннями для гравців, суддів, тренерів, журналістів, почесних гостей;