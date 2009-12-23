Головою правління "Київміськбуду" призначили Можара

Акціонери «Київміськбуду» і призначили головою правління Можара замість Шилюка

Київ. 23 грудня. УНІАН. Акціонери Холдингової компанії «Київміськбуд» підсилили повноваження Наглядової ради і призначили головою правління, президентом ХК «Київміськбуд» Василя МОЖАРА замість Петра ШИЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив новопризначений керівник компанії В.МОЖАР після завершення зборів акціонерів холдингу.

«У зв`язку з виходом нового закону про акціонерні товариства проголосована і прийнята нова редакція Статуту, яка змінила повноваження Наглядової ради, правління і голови Правління. У результаті, до порядку денного було включено питання про відкликання повноважень членів правління і голови правління. Після цього питання, яке було проголосоване більшістю голосів, обрано правління у складі 99% діючого складу, додалася одна особа – Петро МАЗОТОВ, за рекомендацією НР», - сказав В.Можар.

Він відзначив, що зі складу правління виведено голову П.ШИЛЮКА «у зв`язку з тим, що у нього вже пенсійний вік». За словами голови правління ХК, серед основних рішень акціонерів – збільшення повноважень Наглядової ради. «Повноваження правління тепер повинні в більшості випадків узгоджуватися з Наглядовою радою», - уточнив він.

За даними В.Можара, до складу правління входить 12 чоловік.

Він додав, що П.Шилюк посідатиме «посаду вище, цікавіше». В.Можар не виключив, що П.Шилюк залишиться у системі «Київміськбуду».

Окрім цього, акціонери затвердили внутрішні робочі документи, серед яких, – положення про збори, про правління, про ревізійну комісію, про Наглядову раду.

В.Можар відзначив, що у зв`язку із зміною голови Правління компанії «Принципових змін не прогнозується». «Завдання поставлені – нарощувати обсяги будівництва, бути флагманом будівництва в Києві і, бажано, в Україні, збільшити програму житлового будівництва на 20-30%, планувати олімпійський стадіон і виконати ці завдання», - пояснив В.Можар.

При цьому голова Наглядової ради «Київміськбуду» Анатолій ЧУБ від коментарів утримався.

Раніше В.Можар посідав посаду першого віце-президента Холдингової компанії «Київміськбуд».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній общині і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2008 року холдингова компанія «Київміськбуд», як замовник, ввела в експлуатацію 431 тис. кв. м житла, що складає 43% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 6,2% – в Україні.