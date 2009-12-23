Головою Держкомрезерву призначено Альохіна

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про зміну керівника Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерву).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

За його словами, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив за власним бажанням Сергія ГАНЖУ з посади голови Держкомрезерву і призначив замість нього Володимира АЛЬОХІНА, який раніше працював у системі Держкомрезерву.

Довідка УНІАН. С.ГАНЖА обіймав посаду голови Держкомрезерву з 17 грудня 2008 року.