Головою Держкомрезерву призначено Альохіна
15:00, 23 грудня 2009Нерухомість
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про зміну керівника Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерву).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.
За його словами, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив за власним бажанням Сергія ГАНЖУ з посади голови Держкомрезерву і призначив замість нього Володимира АЛЬОХІНА, який раніше працював у системі Держкомрезерву.
Довідка УНІАН. С.ГАНЖА обіймав посаду голови Держкомрезерву з 17 грудня 2008 року.
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