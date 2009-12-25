Водопостачання Севастополя відновлюється

Водопостачання Севастополя, припинене у зв`язку з тим, що ВАТ «Севастопольенерго» вчора у першій половині дня розпочало за борги відключати від електроенергії об`єкти КП «Севміськводоканал», почало відновлютися ввечері.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі міської державної адміністрації.

За інформацією прес-служби, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що протягом всього дня тривали переговори з метою виходу з ситуації, що склалася.

«Ми на постійному зв`язку із засновниками «Севастопольенерго», з головою правління цього підприємства. Ведемо переговори з банками. Ситуація, на жаль, була передбачуваною. І, скажу чесно, це результат популістської, пропагандистської роботи тих політиків, які останні два місяці закликали людей не платити за новими тарифами. От і результат: «водоканал» накопичив борги за електроенергію, а «Севастопольенерго», приватна структура, нагадаю, робить у відповідь кроки», - заявив С.КУНІЦИН.

За його словами, «боржники мають сплатити свої рахунки. Паралельно ми ведемо роботу з отримання кредиту під заставу будівлі адміністрації». Як сказав С.КУНІЦИН, «в українських банках грошей немає. Працюємо з німецьким. Сьогодні знову проходить засідання кредитної ради правління банку. Все ж ми сподіваємося на кредит у 30 мільйонів. І ведемо постійні переговори з енергетиками, комунальниками».

Глава міста запевнив: «Скажу одне: вода буде. Вже зараз йде відновлення подачі води. Але проблема залишається. Важливо - одержати кредит, але не менш важливо, щоб і люди зрозуміли: не треба накопичувати борги, потрібно платити по рахунках, за новими тарифами».

Як повідомляв УНІАН, голова правління ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» Володимир МИРГОРОДСЬКИЙ вчора на прес-конференції в Севастополі заявив, що 24 грудня відключалася третя черга об`єктів КП "Севміськводоканал" - через несплату за спожиту електроенергію, борг становить 4 млн. 616 тис. грн. (зокрема 856 тис. грн. тільки за листопад).

За його інформацією, «загальний поточний борг за листопад-грудень підприємств комунальної і бюджетної сфери міста становить близько 10 млн. грн.».