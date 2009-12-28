У Києві вартість оренди квартир стабілізувалася

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 21 по 27 грудня стабілізувалася на рівні 436 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 458 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 614 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол. – до 752 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 350 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол. – до 604 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 713 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 266 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 348 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 536 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 378 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 522 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 248 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 347 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. – до 442 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 273 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 393 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 450 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 319 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол. – до 433 дол., 3-кімнатних – знизилася на 5 дол. – до 455 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на рівні 270 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 368 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 459 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 259 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 384 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. – до 458 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. - до 255 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. – до 357 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 471 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подольському– 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 1 по 13 грудня ц.р. стабілізувалася на рівні 436 дол. за квартиру на місяць, у листопаді ц.р. - стабілізувалася на рівні 437 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.