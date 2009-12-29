Асадчев називає аферою Тимошенко “квартирне” питання

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ називає “аферою” втілюваний прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО процес купівлі державою квартир та їх розподіл.

Як передає корреспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кременчуку Полтавської області.

«Ця схема не прикрашає прем`єра. Спочатку пишуть одну постанову, говорять людям про квартири. Потім постанову переписують і вже ті люди квартир не отримують. Тим часом люди, які знали про те, що їм вже виділили квартири, влаштували скандал, дізнавшись, що раніше затверджені списки змінили. Це вони придумали аферу й корупцією тут пахне», - заявив губернатор.

За його словами, уряду краще було б утілити в життя програму Президента Віктора ЮЩЕНКА «Доступне житло».

Як зазначив губернатор, програма Президента полягає в об`єднанні зусиль місцевих влад і учасників ринку. З бюджету на будівництво й придбання доступного житла планувалося надавати субсидії в розмірі до 30% від його вартості. Зі свого боку, майбутній новосел повинен погашати залишкову вартість житла шляхом кредитування в комерційних банках строком на 20 років під 15% річних. При цьому місцеві влади безоплатно надають землю й підведення інженерних комунікацій для забудовника. Сім`я, яка придбає житло за такою програмою, протягом 20 років повинна була, відповідно до програми, платити по 1,4 тис. грн. щомісячно.

«Ця програма дала б більше користі й більше роботи будівельникам», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як повідомлялося, 17 липня 2009 року міжвідомча комісія Міністерства регіонального розвитку та будівництва завершила відбір компаній для отримання держпідтримки на добудову житлових об`єктів зі ступенем готовності понад 70%. Всього було відібрано 75 компаній, які повинні були добудовувати 82 об`єкти з терміном здачі не пізніше 25 грудня 2009 року. Фінансування передбачалося здійснити за рахунок Державної іпотечної установи.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вже двічі відкладала запланований візит до Кременчука, в ході якого планувалося вручати ключі від нових квартир.