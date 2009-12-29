Справу організатора афери “Еліта-Центру” передали до суду

Сьогодні Генеральна прокуратура направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням в організації квартирної афери в Києві керівника групи компаній “Еліта-Центр” Олександра ШАХОВА (ВОЛКОНСЬКОГО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

«Головне слідче управління МВС України завершило розслідування. Справу було направлено до Генпрокуратури з обвинувальним висновком, а вчора цей висновок було погоджено і справу скеровано до суду», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, матеріали стосовно іншого співучасника злочину Олега ШЕСТАКА виведено в окреме провадження, а його самого оголошено у міждержавний розшук.

Як повідомляв УНІАН, раніше до суду вже було передано справу стосовно ще одного фігуранта “Еліта-Центру” Ігоря ЦИГАНКА, якого визнано винним у розкраданні чужого майна в особливо великих розмірах. Вирок, винесений Шевченківським райсудом Києва, знаходиться в апеляційному суді.

Ще одному обвинуваченому у справі Андрію ТЕРЕНТЬЄВУ за рішенням Подільського райсуду столиці призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.