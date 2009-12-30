Оренда квартир економ-класу в Києві в грудні подешевшала на 6-12%

Оренда квартир економ-класу на вторинному ринку Києва в грудні 2009 року подешевшала на 6-12%.

Про це УНІАН повідомили в мережі агентств нерухомості Real Druzi.

Як зазначається в повідомленні, за підсумками першої половини грудня істотних змін у вартості оренди житла не відбувалося, а ось з другої половини місяця деякі власники зменшили ставки оренди житла в середньому на 6-10%.

В агентстві зазначили, що найбільш істотне зниження ставок оренди в економ-сегменті було зафіксоване на трикімнатні квартири. За підсумками грудня частина таких об`єктів на масивах подешевшала в середньому на 7-12%, залежно від місця розташування квартири та її стану.

Частина двокімнатних квартир економ-сегменту на масивах подешевшала в середньому на 7-8%, тоді як однокімнатних – на 6-10%. При цьому середні ставки оренди ліквідних об`єктів на масивах Оболонь, Осокорки, Позняки, Солом’янка, Першотравневий, Лук’янівка, Татарка, Святошин, Шулявка становили 2800-3200 грн. за однокімнатні квартири, 3600-4200 грн. – за двокімнатні, 4400-5200 грн. – за трикімнатні.

Квартири на віддалених масивах орендувалися за ціною від 1800-2300 грн. за однокімнатні, 3000-3200 грн. – за двокімнатні, 3800-4000 грн. – за трикімнатні. Мінімальні орендні ставки зафіксовано на масивах Відрадний, Троєщина, Борщагівка, ДВРЗ, Стара і Нова Дарниця, Воскресенка, Райдужний.

Житло бізнес-класу в грудні ц.р. пропонувалося до оренди в середньому по 500-620 дол. за однокімнатні квартири, 620-850 дол. – за двокімнатні, 700-1000 дол. – за трикімнатні.

При цьому вартість оренди частини однокімнатних квартир в другій половині грудня знизилася в середньому на 5-8%, двокімнатних – на 4-7%, трикімнатних – на 6-8%.

У сегменті елітного житла заявлена вартість однокімнатних квартир у грудні ц.р. становила в середньому 900-2000 дол., двокімнатних – 1100-2500 дол., трикімнатних – 1500-6000 дол. на місяць.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості. У базі компанії представлено більш як 20 тис. об`єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.

На сьогоднішній день мережа агентств нерухомості Real Druzi представлена трьома офісами в Києві. У компанії працює більш як 200 рієлторів.