Стадіон до Євро-2012 у Вроцлаві збудує німецька фірма

Влада Вроцлава планує передати право на будівництво у місті стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року німецькій компанії Max Boegl, яка зайняла друге місце під час відвідного тендеру.

Як повідомляє TVN24, передача Max Boegl права на будівництво стадіону дозволить Вроцлаву своєчасно спорудити стадіон.

«Якби ми хотіли провести новий тендер, то терміни були б під загрозою, був би великий ризик, що стадіон не буде готовий за рік до початку чемпіонату, а це головна вимога УЄФА», - сказав представник вроцлавської влади Міхал ЯНІЦЬКИЙ

Міська влада зазначає, що тендерні правила не забороняють надати право на виконання робіт компанії, що зайняла друге місце у тендері.

Переговори вроцлавської влади із представниками Max Boegl відбудуться в четвер, 31 грудня.

Будівельний консорціум Max Boegl побудував у Німеччині один із найсучасніших стадіонів - BayArena Bayeru Leverkusen.

За даними TVN24, у тендері, який німецький консорціум програв польській компанії “Мостосталь”, він запропонував на 8,6 млн. доларів вищу ціну за свої послуги - близько 260 млн. доларів за курсом 2,9 злотих за долар (Раніше повідомлялося про вартість стадіону в майже 300 млн. доларів – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, президент Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ оголосив сьогодні про розірвання контракту із компанією “Мостосталь” через відставання на більш як 4 місяці від графіку виконання робіт зі спорудження стадіону до Євро-2012.

Влада Вроцлава підписала договір з “Мостосталь” на будівництво стадіону вартістю майже 300 млн. дол. у квітні цього року. За контрактом, будівництво стадіону мало бути завершено за 21 місяць.

Згідно з проектом, вроцлавський стадіон, який заплановано збудувати на площі 14 га, зможе вмістити 44 тис. глядачів.

Крім цього, на території стадіону працюватиме казино, дискотека, ресторан на 1600 осіб та офісно-конференційний комплекс.