У Донецьку розпочато будівництво 16 готелів до Євро-2012

У Донецьку для розміщення гостей фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року розпочато будівництво 16 нових готелів загальною вартістю 530 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління економіки Донецької обласної держадміністрації Віктор МАШОШИН.

За його словами, із запланованої суми 530 млн. грн. вже освоєно 170 млн. грн.

Крім того, В.МАШОШИН зазначив, що в Донецькій області також заплановано будівництво ще 10 нових об`єктів готельної інфраструктури із залученням коштів у сумі 325 млн. грн.

Він нагадав, що, згідно з вимогами УЄФА, для розміщення учасників і почесних гостей Євро-2012 Донецьк повинен надати 1420 номерів в п`ятизіркових готелях, 1315 номерів в чотиризіркових готелях і 210 номерів в тризіркових готелях.